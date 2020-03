Google Pixel 4a si fa vedere nelle prime presunte foto reali

Google Pixel. Basta solamente pronunciare queste parole per veder scendere una lacrimuccia sul volto di molti appassionati del mondo smartphone. D'altronde, si tratta della gamma di dispositivi che ha raccolto l'eredità della compianta serie Nexus, riuscendo a sfornare dispositivi del calibro di Pixel 4 XL (qui trovate la nostra recensione).

Ebbene, ora è in arrivo un nuovo "membro della famiglia". Stando a quanto riportato da Wccftech e come segnalato da TechDroider su Twitter, sono trapelate online alcune presunte foto reali legate allo smartphone di fascia media Google Pixel 4a (l'annuncio da parte dell'azienda californiana è atteso per i prossimi mesi). Le immagini mostrano un dispositivo con singolo sensore fotografico posteriore, flash LED e lettore di impronte digitali.

La parte anteriore di Google Pixel 4a presenta invece un pannello con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. Stando a rumor e leak, il display dovrebbe avere una diagonale compresa tra 5,7 e 5,8 pollici. Sotto la scocca, potremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 730, ma Google starebbe pensando di lanciare anche una variante con SoC Snapdragon 765 e conseguente supporto al 5G. Non dovrebbero mancare il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C.

Vi ricordiamo che l'edizione 2020 del Google I/O è stata annullata, ma la conferenza potrebbe essere trasmessa online.