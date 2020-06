Google Pixel 4A sempre più vicino: FCC autorizza dispositivo per la vendita

L’attesa per Google Pixel 4A cresce giorno dopo giorno e il pubblico continua a cercare novità e buone notizie. Tra queste incuriosisce un nuovo documento della Federal Communications Commissions in cui si parla di un dispositivo nominato G025J ora pronto per essere venduto.

L’autorizzazione giunta dalla FCC non conferma che si tratti del Pixel 4A ma è praticamente certo che il prodotto d’interesse è uno smartphone Google in arrivo, dato che il Pixel 4 era siglato come G020.

Il documento della FCC permette anche di capire che non ci sarà il radar Soli all’interno dello smartphone di Big G, dato che le frequenze d’interesse – 58HZ e 63.5GHz – non figurano. Scelta sensata dato che si tratta di un telefono economico e non oltre il precedente prezzo base attorno ai $500. L’assenza del chip Soli permette anche di allargare la clientela lanciando Pixel 4A sul mercato indiano.

Altri leak precedenti sul Pixel 4A hanno già mostrato le possibili specifiche tecniche: processore Snapdragon 730, 6GB di RAM, display da 5.81” e fotocamera posteriore da 12.2MP. Al prezzo trapelato online di $399 esentasse si tratterebbe di un prodotto molto interessante in grado di far fronte alla concorrenza di Apple con iPhone SE 2020 e il prossimo OnePlus Z annunciato per luglio.