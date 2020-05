Google Pixel 4a XL potrebbe non vedere mai la luce ma appare in un video

Google, ormai da qualche anno è impegnata nella realizzazione di smartphone a marchio Pixel e lo scorso anno si è tuffata nel campo dei medio-gamma, dopo che in precedenza erano stati annunciati solo device di fascia alta. Sono così arrivati sul mercato il Pixel 3a e 3a XL ma l'azienda statunitense sembrerebbe aver cambiato strategia.

È passato circa un anno dal loro lancio ed a breve, potremmo assistere all'annuncio della nuova generazione. Qualcuno rimarrà deluso ma molto probabilmente potremmo vedere solo un dispositivo e non più due. La versione XL non dovrebbe infatti mai vedere la luce e l’unico modello disponibile potrebbe essere il 4a standard.

Google sembrerebbe continuare a vivere in un mondo del tutto parallelo, in cui le funzionalità base non contano e dove gli acquirenti, meno esigenti e che amano spendere poco, potrebbero godere, d'ora in poi, dell’esperienza Pixel solo sul piccolo schermo. Forse la casa di Mountain View vuole evitare che il Pixel 4a XL venga confrontato con l’iPhone SE 2020 e possa essere così messo in stretta relazione esclusivamente con il 4a.

Nonostante ciò, qualcuno in rete è riuscito a recuperare il video di quello che poteva essere la versione XL dello smartphone, probabilmente ipotizzata inizialmente da Google. Guardando le immagini possiamo vedere come il Pixel 4a XL sembrerebbe essere tutto in plastica, a parte lo schermo ovviamente, come il 4a, con un sensore per le impronte digitali posto sul retro.

Il display presenterebbe anche un foro laterale in cui sarebbe stata alloggiata la fotocamera frontale, con cornici decisamente ridotte rispetto al precedente modello. La presentazione ufficiale del Pixel 4a sarebbe stata spostata a metà luglio, nonostante siano trapelate tutte le sue specifiche tecniche e non è escluso che possa essere ulteriormente ritardata, come già accaduto sino ad ora.

Probabilmente Google starebbe aspettando tempi migliori onde evitare che le problematiche legate al Coronavirus possano far passare in secondo piano il lancio di un dispositivo tanto atteso dai fan di tutto il mondo. Le prossime settimane ci aiuteranno a capire il destino del prossimo medio gamma del colosso americano.