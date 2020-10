Google Pixel 5 appare già nel primo hands-on: "audio zoom" e nuova UI per l'app Camera

Google Pixel 5 è stato presentato il 30 settembre e arriverà nei negozi statunitensi il 15 ottobre, eppure lo YouTuber “TotallyDubbed” è riuscito a ottenere un’unità in anticipo e ha pubblicato un video first-look con benchmark e test a connessione 5G, fotocamera e molto altro, svelando delle novità interessanti.

Partiamo dalla fotocamera, dato che risulta essere il comparto dagli aggiornamenti di maggior spicco: nell’app Google Camera v7.6, ovvero la versione successiva a quella attualmente disponibile negli smartphone della serie Pixel, la prima cosa che si nota è il cambio d’interfaccia con un nuovo pulsante scatto e tonalità più scure per il resto del menù; le impostazioni, invece, sembrerebbero tutte identiche a quelle ora presenti.

Altra novità è l’”audio zoom”, una feature vista più volte ma mai giunta nelle unità lanciate sul mercato, di cui TotallyDubbed non ha mostrato però il funzionamento; sarà decisamente interessante capire in cosa consiste e come funzionerà. Lo YouTuber ha infine mostrato nel suo video non solo il funzionamento della fotocamera assieme a una serie di fotografie e video campione paragonate con altri dispositivi, ma anche i vari benchmark del 5G, il design nel dettaglio e le performance.

Per quanto nel video appaia come un ottimo smartphone, Google Pixel 5 per ora non arriverà in Italia ma in altri mercati selezionati tra cui Australia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Regno Unito e USA. Non ci resta allora che attendere aggiornamenti riguardo la sua disponibilità nel Belpaese prima di poterlo provare con mano.