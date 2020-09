Google Pixel 5, un enorme leak svela scheda tecnica, prezzo e design

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale di Google Pixel 5, che si terrà il 30 settembre 2020. Tuttavia, come avviene sempre più spesso nel mondo degli smartphone, stanno emergendo online molteplici rumor e leak in merito al prossimo smartphone dell'azienda di Mountain View.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e The Verge, il solito team di WinFuture ha svelato parecchi dettagli in merito alla presunta scheda tecnica di Google Pixel 5, rilasciando anche i render che potete vedere a corredo della notizia. Insomma, siamo dinanzi a un leak enorme, che arriva a breve distanza dall'evento di annuncio.

Per quanto riguarda la componentistica, dovremmo trovare uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporto all'HDR, protezione Gorilla Glass 6, refresh rate di 90 Hz e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G 5G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 12,2MP (f/1.7, teleobiettivo, sensore Sony) + 16MP (f/2.2, grandangolare, 107 gradi), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4080 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

Non dovrebbero mancare un sensore di impronte digitali posto sul retro, la porta USB Type-C e la certificazione IP68. I preordini dovrebbero partire l'8 ottobre 2020, mentre l'effettiva disponibilità sarebbe fissata al 15 ottobre 2020. Staremo a vedere, per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Non ci resta che attendere il 30 settembre 2020 per saperne di più, compreso per quanto riguarda il prezzo, che secondo il leaker Roland Quandt sarà di 629 euro.