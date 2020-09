Google Pixel 5 avrà un retro completamente in alluminio riciclato?

Dopo l’ultima pioggia di leak del nuovo smartphone top di gamma Google Pixel 5, in rete nelle ultime ore sono trapelate altre informazioni riguardo il suo design: su Twitter, infatti, l’utente Roland Quandt ha parlato della versione “Sorta Sage” con una cover molto particolare.

Secondo il redattore di WinFuture, che ha fatto trapelare anche dettagli sulla scheda tecnica e dei render, il retro (se non anche la scocca) del Pixel 5 sarà costruito completamente in alluminio riciclato e avrà come cover dello schermo il vetro Corning Gorilla Glass 6. Una scelta di design decisamente interessante, anche perché ora sorge la domanda: come funzionerà la ricarica wireless ora che ci sarà un metallo come cover? Verrà creato un foto apposito per la trasmissione di energia o Big G adotterà altre soluzioni?

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, stando agli ultimi rumor il Google Pixel 5 avrà in dotazione un display OLED da 6 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con supporto all'HDR, protezione Gorilla Glass 6, refresh rate di 90 Hz e foro per la fotocamera anteriore in alto a sinistra; SoC Qualcomm Snapdragon 765G 5G octa-core operante alla frequenza massima di 2,4 GHz e con GPU Adreno 620; lato memoria, 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione interno; infine, una doppia fotocamera posteriore da 12,2 MP (f/1.7, teleobiettivo, sensore Sony) + 16 MP (f/2.2, grandangolare, 107 gradi), lente anteriore da 8 MP e una batteria da 4080 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

Il prezzo invece dovrebbe aggirarsi sui 629 Euro, proprio come affermato dallo stesso Roland Quandt nei giorni precedenti, ma si tratta pur sempre di indiscrezioni da prendere con le pinze. Per ogni dettaglio ufficiale non ci resta che aspettare la data del 30 settembre 2020.