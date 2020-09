Google Pixel 5, ecco la data di presentazione: non solo smartphone

Dopo mesi di rumor, arrivano finalmente informazioni concrete in merito alla data di presentazione di Google Pixel 5, attesa da molti appassionati del mondo smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, l'azienda di Mountain View ha iniziato a invitare i primi addetti ai lavori a un evento che si terrà alle ore 20:00 italiane del 20 settembre 2020. BigG non ha lasciato spazio a molti dubbi in merito a ciò che verrà presentato, dato che nell'invito ci sono dei riferimenti espliciti a Chromecast, smart speaker e smartphone Pixel.

Insomma, non ci saranno solamente dispositivi mobili durante l'evento, anche se chiaramente gli occhi degli appassionati sono puntati su Google Pixel 5. Lo smartphone si è recentemente fatto vedere in una presunta, atipica, versione 5S. C'è ancora del "mistero" attorno alla nuova serie di dispositivi mobili dell'azienda californiana, ma ora sappiamo quale giornata segnare sul calendario. Tra l'altro, manca meno di una settimana al "momento clou".

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più in merito ai nuovi dispositivi di Google. In ogni caso, qualche settimana fa si vociferava di una possibile disponibilità a partire dal 25 settembre 2020. Quest'ultima informazione non è ancora stata confermata, ma a questo punto i rumor potrebbero rivelarsi veritieri. Staremo a vedere.