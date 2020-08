Google Pixel 5: emergono prime foto dal vivo e presunta scheda tecnica

In seguito ai render emersi giusto qualche giorno fa, si torna già a parlare di Google Pixel 5, il prossimo smartphone di punta di Big. Infatti, nelle ultime ore sono emerse online alcune foto dal vivo, nonché diverse informazioni riguardante la presunta scheda tecnica del dispositivo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e 9to5Google, nelle ultime ore è stata pubblicata online la foto che potete vedere in calce alla notizia, che sembra ritrarre il retro sia di Pixel 5 (sulla sinistra) che di Pixel 4a 5G (sulla destra). L'immagine sembra confermare quanto fatto trapelare dai precedenti rumor, dato che può notare un modulo con due fotocamere, l'immancabile flash LED e un sensore non meglio precisato. In alto al centro, invece, c'è un sensore di impronte digitali "classico".

Insomma, rumor e leak sembrano essere ormai concordi per quanto riguarda la backcover del dispositivo. Tuttavia, ci sono nuove indicazioni anche per quanto riguarda la presunta scheda tecnica di Pixel 5. Più precisamente, il dispositivo dovrebbe montare un display con refresh rate di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di RAM, un sensore fotografico posteriore principale da 12,2MP (accompagnato da una lente grandangolare), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. A quanto pare, la backcover potrebbe essere in plastica e potrebbe mancare il jack audio per le cuffie.

Staremo a vedere: per il momento si tratta solamente di indiscrezioni e non è nemmeno chiaro quando il dispositivo arriverà ufficialmente sugli scaffali. Si vocifera di una data compresa tra fine settembre e ottobre 2020.