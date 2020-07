Google Pixel 5 si mostra nei primi render trapelati online

Mentre il Google Pixel 4a si fa ancora attendere mostrandosi solo con le autorizzazioni alla vendita della FCC e qualche altro sporadico leak, online sono già apparse le prime immagini di un altro smartphone di Big G, ovvero il Google Pixel 5.

I render CAD pubblicati in esclusiva da Pigtou in collaborazione con xleaks7 mostrano un design forse inaspettato. Le dimensioni pari a 144.6 x 70.4 x 8mm lo rendono uno smartphone simile all’iPhone XS e il più piccolo e compatto dei top di gamma Google. Per il resto però è molto simile al Google Pixel 4.

Nel dettaglio, il display OLED QHD da 5.78 pollici avrà un piccolo notch per la fotocamera frontale e i bordi saranno uniformi, simmetrici, sottili e dagli angoli arrotondati, rendendolo uno smartphone molto semplice e minimalista. Posteriormente la fotocamera si mostra in un modulo pseudo-quadrato, con due lenti e il flash. Dai render non risulta presente il jack per gli auricolari, mentre si nota il sensore per impronte digitali e la porta USB-C.

Lato hardware, invece, secondo alcuni rumors online ci sarà un chipset Qualcomm Snapdragon 765G, ovvero una CPU Kryo 460 octa-core (2x Cortex-A76 2.0GHz + 6x Cortex-A55 1.7GHz) con modem 5G integrato, assieme a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna non espandibile. La vera novità è attesa per il comparto fotografico, dove Google ha puntato a lungo per i suoi smartphone della serie Pixel.

Per quanto riguarda la data di uscita si parla del periodo tra agosto e ottobre, come da prassi per Big G. Il prezzo, invece, potrebbe aggirarsi attorno ai $699 e $799 per la versione base, mentre quella XL costerà circa $100 in più.



Google Pixel 4a invece è atteso per il 13 luglio 2020, data in cui potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.