Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G certificati dalla FCC, lancio imminente?

Gli smartphone Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G sembrerebbero ormai prossimi alla presentazione ufficiale. La Federal Communications Commission (FCC) statunitense ha infatti certificato un gruppo decisamente numeroso di dispositivi che, stando ai dati pubblicati online, potrebbero trattarsi proprio dei nuovi telefoni di Big G.

I nomi dei modelli sono GTT9Q, G5NZ6, GD1YQ, G6QU3, G025I, G025H e G025E. I primi tre dovrebbero essere i Google Pixel 5, dato che sono stati testati anche per la ricarica wireless; gli ultimi tre invece hanno completato anche i test per la rete 5G e dunque dovrebbero essere i Google Pixel 4a 5G - anche perché i modelli 4a base hanno il nome G025J. Per quanto riguarda il modello G6QU3, invece, dovrebbe trattarsi di uno smartphone specifico per gli operatori telefonici statunitensi.

Ricordiamo anche i dettagli trapelati ad agosto per quanto riguarda Google Pixel 5: il dispositivo dovrebbe montare uno schermo con refresh rate di 90 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB di RAM, fotocamera posteriore principale da 12,2MP + fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh. Ma si tratta pur sempre di indiscrezioni, dunque vanno prese con le pinze.

Sono emerse però anche le prime foto del retro sia di Pixel 5 che di Pixel 4a 5G, che sembrano confermare i vari rumor riguardanti il modulo fotocamera e il sensore di impronte digitali.