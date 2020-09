Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G non arriveranno in Italia, per il momento

Google ha appena ufficializzato, con una presentazione un po' "criptica", i suoi nuovi smartphone Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Tuttavia, sul Google Store italiano non c'è l'ombra di questi dispositivi. Il motivo è semplice: non arriveranno in Italia, almeno per il momento.

Infatti, subito dopo l'evento, in cui si faceva riferimento alla commercializzazione in 9 Paesi "selezionati", ci siamo subito fiondati sul Google Store americano per saperne di più. Qui abbiamo scovato sia la pagina ufficiale dedicata a Pixel 5 che quella relativa a Pixel 4a 5G. Se siete interessati ai vari prodotti, vi consigliamo di fare riferimento alle succitate pagine per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli smartphone.

In ogni caso, la cattiva notizia per quanto riguarda l'Italia arriva dalle pagine di NDTV, che ha pubblicato la lista dei 9 Paesi in cui arriveranno al lancio, ovvero a partire dal 15 ottobre 2020, Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Ebbene, i Paesi coinvolti sono: Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Regno Unito e USA. Insomma, l'Italia per il momento è esclusa e non si sa nemmeno se questi smartphone arriveranno effettivamente da noi.

Per effettuare un ulteriore controllo, abbiamo provato a collegarci al Google Store tedesco, in modo da dare un'occhiata ai "prezzi europei". Da qui siamo venuti a conoscenza del fatto che Pixel 5 costa 613,15 euro, mentre Pixel 4a 5G viene venduto a 486,40 euro. I prezzi sono simili in Francia, dove Pixel 5 costa 629 euro e Pixel 4a 5G viene venduto a 499 euro.

Insomma, per il momento noi italiani dobbiamo "accontentarci" di Chromecast e Nest Audio.