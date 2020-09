Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G ufficiali: prezzi e funzionalità - Aggiornata

Dopo aver presentato Google TV, Chromecast e Nest Audio, Google ha ufficializzato i suoi attesi nuovi smartphone: Pixel 5 e Pixel 4a 5G. Ci sono diverse novità interessanti, ma anche delle ombre sulla serie appena svelata dall'azienda di Mountain View.

Infatti, nel corso dell'evento di presentazione "Launch Night In", Google è stata un po' "criptica" nei confronti dei succitati dispositivi, dando loro uno spazio di circa 10 minuti. Il primo smartphone di cui si è parlato è Google Pixel 4a 5G, che dispone di uno schermo edge-to-edge di dimensioni più elevate e di una batteria "aumentata" rispetto alla variante che già conosciamo. Il prezzo di partenza per gli Stati Uniti d'America è pari a 499 dollari.

Per quanto riguarda, invece, Pixel 5, arriva una novità interessante: la ricarica wireless inversa. Per il resto, lo smartphone dispone di 8GB di RAM, supporta il 5G e può sfruttare Google Stadia. La società di Mountain View ci tiene inoltre a far sapere che è arrivata la funzionalità HD Screen Sharing su Google Duo. Il prezzo di partenza per gli USA di Pixel 5 è fissato a 699 dollari. La disponibilità negli Stati Uniti d'America partirà dal 15 ottobre 2020. Google ha affermato che Pixel 5 sarà disponibile in 9 Paesi.

Durante l'evento, Google ha più volte mostrato che Pixel 4a 5G e Pixel 5 si "equivalgono" in alcuni aspetti. Più precisamente, come potete vedere in un'immagine presente in calce alla notizia, i due smartphone hanno lo stesso design a livello di fotocamere, sia davanti che sul retro. Infine, Google si è concentrata su alcune funzionalità fotografiche, come Portrait Light e Night Sight (Portrait Mode), e altre possibilità offerte dal software, da tre anni di aggiornamenti garantiti fino all'Extreme Battery Saver (che secondo Google è in grado di incrementare l'autonomia fino a 48 ore), passando per una funzionalità "Hold for me" pensata solamente per gli USA.

L'azienda di Mountain View ha fatto sapere che chi preordinerà, perlomeno negli Stati Uniti d'America, Google Pixel 5 o Google Pixel 4a 5G otterrà tre mesi di Stadia Pro, YouTube Premium e 100GB di storage su Google One.

Visti i relativamente pochi dettagli forniti durante l'evento, abbiamo provato a controllare lo store ufficiale italiano di Google. Tuttavia, per il momento, ci sono solamente le pagine relative a Chromecast e Nest Audio. Staremo a vedere.



Aggiornamento ore 21:30 30/09/2020: Pixel 5 e Pixel 4a 5G non arriveranno in Italia, perlomeno per il momento. Potete trovare ulteriori dettagli sulla situazione nella notizia dedicata.