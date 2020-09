Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G usciranno lo stesso giorno: ecco la possibile data

Soltanto ieri online sono apparse le specifiche tecniche del Google Pixel 5 assieme ai possibili prezzi europei anche del Pixel 4a; a quanto pare, però, i tipster del settore non intendono fermarsi con i leak: sul sito tedesco TechnikNews si è parlato delle date di lancio sul mercato, trapelate grazie a una foto del database di Vodafone Germany.

L’operatore telefonico come da prassi proporrà nei suoi negozi dei modelli brandizzati degli smartphone del momento, tra cui proprio gli ultimi due Pixel 4a e Pixel 5: stando a quanto scritto nel database, entrambi saranno disponibili in colore nero e usciranno nello stesso giorno, ovvero il 25 settembre 2020. Non risulta esserci però il Google Pixel 5 XL tanto rumoreggiato nel mese di agosto. Un lancio abbastanza vicino alla pubblicazione dei certificati dell’FCC negli Stati Uniti, a confermare che questi documenti spesso indicano un’uscita imminente.

Ma anche lo youtuber tedesco Techcheck ha diffuso altri dati interessanti per quanto concerne i prezzi: se le prime voci parlavano di 629 Euro per il Google Pixel 5 e 499 per il Pixel 4a, ora la cifra sembrerebbe cambiare per quest’ultimo che potrebbe giungere sul mercato a 487 Euro.

Ricordiamo anche la scheda tecnica del Google Pixel 5: display da 6 pollici con refresh rate da 90Hz, chip Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620 e modem 5G Snapdragon X52 integrato, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna fotocamera posteriore principale da 12,2MP + fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 4000 mAh.