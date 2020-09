Google Pixel 5, a poche ore dal lancio appaiono le prime foto dal vivo

Dopo gli ultimi rumor riguardo il retro in alluminio riciclato del Google Pixel 5, a poche ore dall’annuncio ufficiale del nuovo smartphone top di gamma di Big G il rinomato tipster Jon Prosser ha condiviso su Twitter le sue prime immagini dal vivo, mostrando l’intero design del dispositivo.

Le fotografie condivise tramite Twitter e visibili in calce all’articolo sembrerebbero confermare tutti i rumor precedenti sul design del Pixel 5: elegante e minimal come sempre, con il display OLED da 6 pollici dotato di foro per la fotocamera anteriore da 8 MP in alto a sinistra e, posteriormente, la cover in alluminio riciclato al 100% con il modulo fotocamera posteriore in alto a sinistra e lettore di impronte digitali vicino.

E il resto della scheda tecnica del Google Pixel 5? Secondo gli ultimi rumor il processore in dotazione sarà un Qualcomm Snapdragon 765G 5G octa-core operante alla frequenza massima di 2,4 GHz e con GPU Adreno 620; mentre lato memoria ci sarebbero 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione interno; infine, una doppia fotocamera posteriore da 12,2 MP (f/1.7, teleobiettivo, sensore Sony) + 16 MP (f/2.2, grandangolare, 107 gradi) e una batteria da 4080 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

Ma riceveremo ogni conferma nelle prossime ore, occasione in cui con ogni probabilità vedremo anche smart speaker, l’altro smartphone Google Pixel 4a 5G e il nuovo Chromecast trapelato online a metà settembre.