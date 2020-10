Google Pixel 5 va a ruba: scorte completamente esaurite in Europa

Il nuovo Google Pixel 5 presentato il 30 settembre in occasione dell’evento “Launch Night In” è andato a ruba in tutto il mondo: a quanto pare, a cinque giorni dal lancio in alcuni paesi selezionati e a 19 giorni da quello statunitense e canadese, le unità disponibili sarebbero già state vendute tutte.

La notizia giunge da 9to5Google, la quale ha riportato l’esaurimento scorte di Google Pixel 5 nel Google Store di Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito. Dopo pochissimo tempo dall’apertura dei preordini in Germania e Irlanda in particolare le unità colore “Sorta Sage” sarebbero state vendute tutte, mentre in seguito la variante “Just Black” sarebbe esaurita in Francia.

Google però ha ammesso che inizialmente avrebbe reso disponibili soltanto pochi modelli, costringendo i fan della serie Pixel ad attendere il secondo round di cui però non si sa ancora niente. Chi vive in questi paesi però avrà anche la possibilità di acquistare Google Pixel 5 in negozi partner selezionati; purtroppo per noi italiani, invece, non si sa nemmeno se effettivamente il flagship di Mountain View giungerà nel mercato del Belpaese.

In compenso, se volete farvi un’idea di com’è il Google Pixel 5, potete già vederlo nel primo video hands-on apparso su YouTube che mostra tutte le potenzialità della fotocamera grazie soprattutto all’app Google Camera v7.6 con interfaccia e funzionalità inedite.