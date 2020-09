Google Pixel 5, strana variante 5s si mostra in alcune foto apparse online

Mentre continuano ad apparire online rumor riguardanti prezzi europei, specifiche tecniche e data di lancio di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, che potrebbero arrivare sul mercato il 25 settembre 2020, il conduttore radiofonico messicano Jose Antonio Ponton ha pubblicato alcune foto riguardanti una strana variante Pixel 5s.

Questo scatto è il primo dal vivo del nuovo Google Pixel 5 fornito dai tipster del settore, ma si tratterebbe in realtà di una versione “S”. Secondo 9to5Google la lettera si riferirebbe alla presenza del supporto al 5G, ma rimane comunque un alone di mistero attorno a questo nome. In ogni caso, ciò che si vede nella foto è uno smartphone della serie Pixel dal design minimal e dai bordi molto sottili, con il piccolo foro per la fotocamera anteriore nell’angolo superiore sinistro e, posteriormente, il modulo quadrato con lente grandangolare al posto del telephoto.

Dal colore nero con dettagli bianchi/argentati, questo Google Pixel 5s è coperto da adesivi con codici a barre e autorizzazioni varie come è tipico dei prototipi degli smartphone in arrivo sul mercato. Ma nel post su Twitter appare anche uno scatto del dispositivo con lo schermo acceso nella pagina delle impostazioni, dove si vede che si tratta proprio del Google Pixel 5s con Android “R”.

I certificati pubblicati dalla FCC in effetti avevano svelato la presenza di una lunga serie di modelli (GTT9Q, G5NZ6, GD1YQ, G6QU3, G025I, G025H e G025E), ma oltre a Google Pixel 5 e 4a 5G non si conoscevano altre possibili varianti in arrivo; questo Pixel 5s potrebbe proprio essere una di quelle.