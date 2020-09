Google Pixel 5, trapelati online i prezzi europei e le specifiche tecniche

Dopo le certificazioni della Federal Communications Commission (FCC) americana comparse online, gli ultimi leak riguardanti Google Pixel 5 parlano dei possibili prezzi europei e anche delle specifiche tecniche, in particolare display, fotocamera e processore.

Stando a quanto riportato da Android Central, il nuovo Google Pixel 5 avrà un display da 6 pollici con refresh rate da 90Hz, un’ottima via di mezzo tra il Pixel 4 da 5.7 pollici e il Pixel 4 XL da 6.3 pollici. La differenza sta nel fatto che questo nuovo schermo avrà bordi molto sottili e un notch punch-hole per la fotocamera frontale; secondo altri rumor, Big G starebbe integrando il display OLED con frequenza di aggiornamento variabile prodotto da Samsung con la tecnologia LTPO per diminuire il consumo di batteria.

Per quanto concerne la fotocamera, invece, ci saranno due sensori posteriori proprio come nel Pixel 4, ma anziché esserci un teleobiettivo come seconda lente ci sarà un’ultra-grandangolare. Il cuore pulsante del Google Pixel 5 molto probabilmente sarà un chip Qualcomm Snapdragon 765G (octa-core 1 x Cortex-A76 2.4 GHz + 1 x ARM Cortex-A76 2.2 GHz + 6 Cortex-A55 1.8 GHz), scelto da molti marchi per i propri smartphone di fascia media, assieme alla GPU Adreno 620 e al modem 5G integrato Snapdragon X52. Ad accompagnare il processore saranno 8 GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Infine, se negli Stati Uniti il prezzo rimane ancora un mistero, sarebbero trapelati i prezzi europei sia del Pixel 5 che del Pixel 4a: il primo potrebbe arrivare sul mercato a 629 Euro nei colori verde e nero, mentre il secondo a 499 Euro nei colori nero e bianco.

Ad agosto però si parlava anche della possibilità di vedere un Google Pixel 5 XL a 699 dollari, con lo stesso processore Snapdragon 765G ma con schermo OLED QHD attorno ai 6.67 pollici.