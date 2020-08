Google Pixel 5 si fa vedere in diversi render: lancio in ottobre?

In seguito ai leak su specifiche tecniche e prezzo, si inizia a parlare anche del presunto design di Google Pixel 5, dato che quest'ultimo è trapelato online in diversi render.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Phone Arena, lo smartphone di punta della società di Mountain View sembra disporre di un display anteriore con foro per la fotocamera posizionata in alto a sinistra. Per quanto riguarda, invece, la backcover, a quanto pare potrebbero esserci un modulo con due fotocamere, un sensore non meglio precisato e l'immancabile flash LED, nonché un classico lettore circolare per le impronte digitali posto poco sotto alle lenti fotografiche e spostato un po' più a destra.

Vi ricordiamo che BigG ha già ufficializzato il prossimo arrivo di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 nel contesto della presentazione di Google Pixel 4a. Tuttavia, quello che non è esattamente chiaro è quando questi dispositivi arriveranno sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, questo dovrebbe avvenire a inizio ottobre 2020, ma per il momento non abbiamo date certe.

I leak odierni, provenienti da Pricebaba, risulteranno veritieri? Staremo a vedere, ma per il momento le immagini in calce alla notizia possono consentirvi di dare uno sguardo ravvicinato a quello che potrebbe essere il design di Google Pixel 5.