Google Pixel 5a si avvicina al lancio: arriverà nello stesso periodo di Pixel 4a?

Google Pixel 5a ha avuto una storia decisamente travagliata nel corso del 2021, tra voci riguardanti la possibile cancellazione del progetto a causa della crisi dei chip e conferme successive giunte direttamente dal colosso di Cupertino, ma a quanto pare finalmente il suo lancio sembrerebbe imminente.

A parlarne nel dettaglio è stato Mark Gurman di Bloomberg nel corso del suo ultimo podcast, poi ripreso anche da Gizchina. In tale occasione, il giornalista ha affermato che Google Pixel 5a con ogni probabilità verrà annunciato nello stesso mese del predecessore Google Pixel 4a, di conseguenza nell’agosto 2021. Successivamente, tra fine agosto e inizio settembre apparirà anche sugli scaffali dei negozi e nei cataloghi online.

Certamente una buona notizia per tutti gli amanti della serie Pixel, nota per avere dimensioni compatte, sistema operativo Android puro e zero funzioni extra, solo pura ottimizzazione del prodotto. Ciononostante, Gurman ha pure ribadito che il colosso di Mountain View è ormai fermo nella decisione di ridurre il numero di mercati in cui giungerà, rendendolo quindi disponibile solamente nel mercato domestico statunitense e in Giappone. Questa posizione sarebbe giustificata dalla carenza di componenti, la quale avrebbe costretto la società a limitare produzione e disponibilità.

Ma, d’altro canto, le specifiche tecniche trapelate a maggio non erano particolarmente eclatanti: certamente è un dispositivo accattivante, dato che riceverà un display OLED Full HD+ da 6,2 pollici (contro i 5,81 pollici del Pixel 4a 5G) e il SoC Qualcomm Snapdragon 765G 5G (lo stesso del Pixel 4a 5G), ma essendo appunto troppo simile al predecessore molto probabilmente a buona parte del pubblico non sarebbe risultato estremamente interessante o comunque un acquisto necessario.

L’hype si sposta dunque sul Google Pixel 6, smartphone di cui sono già trapelati in rete render e specifiche tecniche.