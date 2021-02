Google Pixel 5a si mostra in design e specifiche tecniche: ricorda molto Pixel 4a

Se pochi giorni fa abbiamo parlato del Google Pixel 6 e del possibile ritorno del riconoscimento facciale, ora è il momento di vedere le ultime indiscrezioni riguardanti Google Pixel 5a: online sono infatti trapelati i primi render CAD e dettagli sulla scheda tecnica.

Il tipster in questione è OnLeaks, altrimenti noto come Steve Hemmerstoffer e già rispettato dalla community per tutti i rumor da lui diffusi negli ultimi anni. Il suo post più recente ci mostra il design da diverse angolazioni, come potete vedere sia in copertina che in calce all’articolo: il pannello posteriore sarà molto probabilmente in plastica, mentre le dimensioni saranno pari a 156.2 x 73.2 x 8.8mm (9.4mm considerato il modulo fotocamera leggermente in rilievo), praticamente identiche al Google Pixel 4a 5G.

Stessa situazione per il display OLED FHD+ da 6.2 pollici con cornice praticamente minima e il setup con doppia lente posteriore, un flash e un sensore attualmente non noto che, secondo OnLeaks, consisterà in un PDAF (Phase Detection Autofocus), mentre anteriormente ci sarà il già visto punch hole in alto a sinistra con unico sensore. Lato funzionalità, invece, non mancheranno gli altoparlanti stereo, il jack da 3.5mm e il sensore di impronte digitali posteriore.

Insomma, quasi nella sua integrità Google Pixel 5a ricorda il predecessore, almeno sul lato estetico. Le novità potrebbero dunque arrivare nelle specifiche tecniche mancanti e nel prezzo sul mercato: magari non porterà grandi aggiornamenti o componenti più performanti, ma abbasserà il costo alla clientela, o al contrario introdurrà fotocamere migliori, chip più potenti o tagli di RAM e spazio d’archiviazione differenti. Lo spazio per i rumor del caso c’è, ma come sempre consigliamo di prenderli cum grano salis.

Tornando invece su Google Pixel 6, secondo altre indiscrezioni risalenti a dicembre 2020 il prossimo smartphone ammiraglia potrebbe avere la fotocamera anteriore sotto al display.