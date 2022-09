Google Pixel 6 5G in super sconto su Mediaworld: oltre 200 Euro in meno

Mentre continua lo sconto Amazon sul laptop Huawei, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle passate ore, segnaliamo anche un'offerta molto interessante roposta da Mediaworld.

Protagonista è il Google Pixel 6 5G, nella variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone del colosso dei motori di ricerca, nella fattispecie, può essere portato a casa a 434 Euro, il 33% in meno dai 649 Euro imposti dal listino. Si tratta quindi di un risparmio superiore ai 200 Euro, che porta il prezzo ad un livello molto interessante. La stessa promozione non è disponibile sul modello black.

La data di consegna stimata è tra il 28 ed il 30 Settembre 2022, mentre il ritiro in negozio può essere scelto scegliendo direttamente il punto vendita più vicino: le stime potrebbero cambiare a seconda del punto vendita scelto.

Nessuna informazione sulla possibilità di effettuare il pagamento a rate, ma è disponibile il finanziamento a tasso zero con Findomestic in venti rate con tan e taeg 0% da 21,70 Euro al mese. Come avvenuto anche in altre circostanze, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di perdere questa interessante promozione.

Qualche settimana fa, Google ha risolto dei gravi problemi al sensore delle impronte di Pixel 6.