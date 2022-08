Google Pixel 6, 6 Pro e 6a: finalmente risolti gravi problemi sensore di impronte

Gli smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6a sono stati attanagliati da continui problemi con l’autenticazione biometrica; per esempio, il sensore di impronte del Pixel 6a lascia accesso a chiunque a prescindere dal dito utilizzato. Fortunatamente, questo grave bug di sicurezza è stato risolto dalla Grande G, ma attenzione.

Grazie ai colleghi di PhoneArena, ora sappiamo che il fix definitivo alle falle di sicurezza e ai problemi lato performance dei sensori di impronte dei Pixel 6 è arrivato, dopo mesi di lamentele nei forum e patch che non hanno risolto nulla. Installando Android 13 Beta 4.1, l’aggiornamento più avanzato disponibile per i Google Pixel 6, lo scanner dei modelli base e Pro sono diventati più veloci, mentre il Pixel 6a ha finalmente visto la risoluzione del grave problema di sicurezza e, anche in questo caso, della lentezza.

Purtroppo non si tratta di un aggiornamento che tutti vorranno fare: quando si parla della versione Beta di Android, infatti, c’è un rischio di instabilità e problemi tecnici ulteriori che nessuno può prevedere. Finora non ci sono segnalazioni di bug critici su Android 13 Beta 4.1, ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Se siete stanchi di avere i succitati problemi di sicurezza, però, potrete procedere con l’installazione tramite il sito dedicato; seguendo i passaggi indicati su schermo, dunque, otterrete l’ultima Beta di Android 13 e potrete anche provare le funzionalità inedite che introdurrà al lancio stabile. Ricordatevi, tuttavia, che dovrete uscire dal programma Beta per installare la versione stabile finale di Android 13 quando verrà rilasciata da Google.