Google Pixel 6 e 6 Pro si affideranno a Samsung per il modem 5G?

Già da tempo di parla del SoC Google Tensor in dotazione ai nuovi smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: si tratta di un chipset prodotto in collaborazione con Samsung e basato su chip Exynos, ma dotato di modulo Titan M2 prodotto da Big G. Ad accompagnarlo per supportare il 5G, a quanto pare, a sorpresa sarà sempre un modem Samsung Exynos.

Stando a rapporti recentemente pubblicati dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, la società statunitense avrebbe puntato gli occhi da tempo sul modem Samsung Exynos 5123 5G per configurarlo sulla prossima gamma di dispositivi mobili di fascia alta in arrivo sul mercato. Dal punto di vista tecnico, Exynos 5123 5G supporta 6GHz e fino a 256-QAM Millimeter Wave per uplink e downlink.

Dovesse verificarsi, questa scelta da parte del brand di Mountain View costituirebbe un cambiamento estremamente importante rispetto al suo trend, in quanto storicamente si è sempre vista l’adozione di modem Qualcomm all’interno di dispositivi di aziende statunitensi. Anzi, a quanto pare Google Pixel 6 potrebbe essere persino il primo dispositivo negli Stati Uniti a non utilizzare un modem Qualcomm.

Persino la stessa Samsung ha sempre commercializzato i suoi smartphone con modem Qualcomm all’interno del mercato statunitense; dunque, sarebbe a tutti gli effetti un primato alquanto importante. Chissà, in futuro magari anche altre aziende inizieranno a spostarsi da Qualcomm a Samsung per i modem 5G da integrare sui vari prodotti tech. Trattandosi di indiscrezioni, però, per ora ci limitiamo a prenderle cum grano salis in attesa di maggiori dettagli ufficiali sulla gamma Google Pixel 6, la quale dovrebbe giungere sul mercato entro fine 2021.

A tal proposito, Google ha confermato che la gamma Pixel 6 giungerà senza caricabatterie in confezione.