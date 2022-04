Google Pixel 6 e 6 Pro ricevono patch di aprile 2022: quanti bug fix!

A qualche giorno dal leak del design di Google Pixel 6a, nuovo smartphone di fascia media che si unirà alla gamma Pixel 6 di Big G, abbiamo finalmente tutti i dettagli della patch di aprile per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: non ci sono nuove funzionalità, ma troviamo una serie di bug fix importanti per molteplici smartphone Pixel.

Come segnalato dal team Google tramite le pagine di supporto ufficiali, questa serie di aggiornamenti è pensata principalmente per fornire all’utenza soluzioni lato sicurezza e la correzione di una importante serie di bug. Per esempio, su Google Pixel 6 e 6 Pro nello specifico – dove approderà il firmware SP2A.220405.004 – troveremo miglioramenti lato ricarica wireless e soluzioni a problemi della fotocamera che causavano zoom indesiderati dell'anteprima tramite fotocamera frontale e l’occasionale comparsa di una schermata verde nell'anteprima della fotocamera.

Al contempo, per l’intera serie Google Pixel dal modello 3a al 6 Pro di ultima generazione, ecco il changelog integrale con tutte le soluzioni adottate dagli sviluppatori operativi a Mountain View:

Corretto crash System UI mentre si utilizzavano app in modalità Picture-in-Picture (PIP) in determinate condizioni;

mentre si utilizzavano app in modalità Picture-in-Picture (PIP) in determinate condizioni; Risolto problema che determinava la visualizzazione di un messaggio di errore quando si impostavano alcuni Live Wallpaper;

Risolto problema per cui, in determinate condizioni, apparivano invisibili Notification Shade e Quick Settings dopo aver cambiato lo sfondo;

Risolto bug che occasionalmente determinava una visualizzazione non corretta dell'animazione quando si annullava una ricerca nel Drawer;

Risolto bug che impediva la navigazione nella schermata Overview con TalkBack attivo;

Risolto problema che impediva al pulsante Recenti di mostrare l'Overview utilizzando la navigazione a 3 pulsanti con launcher di terze parti.

A ciò si aggiunge la consueta patch di sicurezza mensile fornita dai tecnici del robottino verde, la quale corregge ben 44 falle di sicurezza di cui 9 valutate come Critiche. La disponibilità in Italia è già confermata, ma nel caso in cui non dovesse giungervi alcuna notifica di sistema vi consigliamo di verificare la possibilità di scaricare e installare l’update tramite le Impostazioni. Altrimenti, basterà attendere pazientemente la detta notifica di conferma.



Nel frattempo, ecco a voi la plausibile scheda tecnica di Google Pixel 6a.