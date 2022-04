Google Pixel 6: l'ultimo aggiornamento ha uno dei bug più bizzarri degli ultimi anni

Google Pixel 6 ha ricevuto a inizio mese, come di consueto, l’aggiornamento mensile con le novità lato sicurezza. Assieme alle patch del caso, però, sembrerebbe essere arrivato sugli ultimi dispositivi ammiraglia di Big G anche uno dei bug più curiosi e bizzarri degli ultimi anni: fortunatamente, non è niente di grave.

Come segnalato da 9to5Google, negli ultimi giorni sono emerse numerose segnalazioni da utenti che affermano di udire suoni diversi dal solito quando ricevono messaggi o chiamate. In altre parole, gli smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarebbero soggetti a uno strano bug che cambierebbe in maniera completamente casuale le suonerie di notifica impostate in precedenza.

L’esperienza riportata da 9to5Google è ancora più anomala, in quanto non tutti i possessori dei Google Pixel di ultima generazione potrebbero incorrere in questo peculiare bug una volta scaricato l’aggiornamento di aprile 2022. Insomma, non solo la modifica delle suonerie avviene con la selezione random tra le melodie di sistema, bensì colpisce un numero casuale di utenti.

Al momento questo bug non sembra essere stato ancora riconosciuto dalla società di Mountain View; quindi, la soluzione definitiva potrebbe essere piuttosto distante. Se non altro, qualche utente possessore di Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro potrebbe farsi qualche risata pensando che si tratti di uno scherzo o di un bizzarro easter egg.

