Google Pixel 6, Android 13 è una trappola: la batteria si esaurisce troppo in fretta

Il lancio a sorpresa di Android 13 avvenuto a metà agosto è stato a dir poco fondamentale per gli utenti possessori degli smartphone Google Pixel 6, complice la presenza di oltre 150 bug fix specifici relativi anche a criticità lato sicurezza. Tuttavia, è lentamente emerso sui forum ufficiali che l’update peggiora notevolmente l’autonomia.

Nonostante siano passati mesi di beta test prima del lancio ufficiale dell’ultima iterazione del robottino verde, a quanto pare il lancio non è avvenuto senza intoppi. Le prime segnalazioni sul forum del Supporto Google parlavano del blocco alla ricarica wireless su smartphone Pixel, eppure non è l’unico disguido tecnico scovato dagli utenti.

A emergere rapidamente – e frustrare i consumatori – è stato il consumo rapidissimo della batteria su Pixel 6 e Pixel 6 Pro: se prima dell’update era possibile arrivare anche oltre una giornata di utilizzo, oggi risulta necessario effettuare persino due ricariche al giorno in caso di utilizzo intenso. Il consumo di energia risulta aumentato anche in idle, peraltro.

Considerato che l’aggiornamento ad Android 13 è un viaggio di sola andata e non è possibile tornare ad Android 12, ora come ora l’update è una vera e propria trappola. Se si considera che la Grande G non ha ancora riconosciuto il problema nonostante le numerose segnalazioni, probabilmente in quanto si tratta si un bug riguardante solamente Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, si tratta di una situazione davvero pessima per i fan più accaniti e consumatori più fedeli. L’unica soluzione effettiva, quindi, risulta evitare il passaggio Android 13 fino a quando Google non fornirà il fix definitivo, il che potrebbe avvenire nei prossimi giorni con il rilascio della patch di sicurezza di settembre 2022.

