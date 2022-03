Google Pixel 6: arriva finalmente l'aggiornamento di marzo, risolverà i problemi al Wi-Fi

A dieci giorni di distanza dal rilascio del criticato feature drop di marzo per Google Pixel, pare che oggi, finalmente, l'aggiornamento sia arrivato anche per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, dopo aver fatto il suo debutto su Pixel 3, Pixel 4 e Pixel 5. Fortunatamente, pare che Big G abbia risolto i problemi software della precedente release.

Stando a diversi report degli utenti, infatti, l'update rilasciato per gli smartphone Pixel due settimane fa bloccava i pagamenti contactless tramite telefono, creando non pochi problemi ai possessori di device Pixel di scorsa generazione che tentavano di utilizzare il proprio dispositivo per pagare la spesa o il ristorante. Fortunatamente, però, la versione dell'aggiornamento disponibile per Pixel 6 non contiene lo stesso bug, mentre gli altri smartphone restano in attesa di un fix di Google per il problema.

Al contempo, il nuovo feature drop dovrebbe risolvere i problemi al Wi-Fi di Pixel 6 e 6 Pro, che sono stati introdotti con l'aggiornamento di febbraio per gli smartphone e che Google non è riuscita a risolvere in precedenza. Quello introdotto da Big G dovrebbe dunque essere un fix decisamente importante, perciò l'azienda raccomanda agli utenti di scaricare il prima possibile il nuovo update e di installarlo sul proprio device.

Tuttavia, è anche possibile che il rollout dell'aggiornamento duri qualche giorno (o settimana), e che dovrete aspettare ancora un po' prima di riceverlo sui vostri smartphone. Se vi trovate negli Stati Uniti, inoltre, l'update garantisce l'accesso alla nuova banda 5G-C di Verizon, nota anche come "5G Ultra Wideband", che dovrebbe permettere velocità di connessione al web molto più rapide del 5G standard.

Google ha spiegato che l'aggiornamento darà agli utenti "l'accesso alla potenza completa della banda ultralarga 5G" e che i suoi smartphone saranno tra i primi ad utilizzare il nuovo standard di connessione, secondi solo ad Apple e Samsung.