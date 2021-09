Google Pixel 6 avrà un software ottimizzato per la fotocamera: quante feature inedite!

Google Pixel 6 è sempre più vicino al lancio, attualmente previsto per il 19 ottobre, ma nel frattempo i tipster del settore si stanno interessando sempre di più alle specifiche tecniche e non solo, a caccia di informazioni in anteprima per capire meglio come saranno i due modelli d’ultima generazione. Per esempio, ora si parla della fotocamera.

Le indiscrezioni riportate in esclusiva dagli esperti sviluppatori di XDA Developers non parlano con sufficiente certezza delle specifiche effettive dei sensori, ma non mancano alcune previsioni: al momento si parla di un sensore principale ISOCELL GN1 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP e, su Pixel 6 Pro, da un sensore Sony IMX586 telephoto da 48 MP con zoom 4x. Anteriormente, invece, la variante Pro dovrebbe dotarsi del sensore Sony IMX663 da 12 MP, mentre Pixel 6 di un sensore non specificato da 8 MP.

Il focus di queste ultime tip è però posto sulle funzionalità del software fotocamera in dotazione. Storicamente, la gamma Google Pixel ha ottenuto fama e lode proprio per l’ottimizzazione del comparto fotocamera, e questa tradizione sembra proseguire: tra le novità troviamo soprattutto feature per l’editing tra cui una “gomma magica” che certamente permetterà di sistemare porzioni dello scatto al meglio grazie all’intelligenza artificiale.

Non mancano anche altre funzionalità uniche come la “modalità bambino”, di cui però non è noto alcun dettaglio, e il supporto lato video per microfoni collegati tramite Bluetooth. Insomma, Google Pixel 6 sarà certamente una gamma di smartphone da tenere sott’occhio, proprio per la dotazione di tecnologie inedite che potrebbero elevare ulteriormente il dispositivo per il comparto fotocamera.

Nel frattempo si vociferano anche regali misteriosi a tema Pixel 6, dati ai fan Google per il 23° compleanno della società.