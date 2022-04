Google Pixel 6, la batteria si scarica troppo velocemente: colpa di un bug, fix in arrivo

Continuano le segnalazioni di bug su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: dopo aver scoperto che, proprio a causa di un problema software, Google Pixel 6 chiude automaticamente le chiamate, oggi è emerso un secondo bug che genera problemi di battery drain per lo smartphone di Mountain View.

Nello specifico, il bug riguarderebbe l'app Google Messaggi e causerebbe l'attivazione in background della fotocamera ogni volta che viene aperta l'app di messaggistica. La fotocamera, poi, sembra rimanere accesa finché il suo utilizzo non scarica completamente la batteria del telefono o finché quest'ultimo non si surriscalda al punto da imporre all'utente lo spegnimento o il riavvio del device.

Al momento non sono ancora chiari i motivi alla base del bizzarro problema, ma comunque Google Pixel 6 ci ha abituati a strani bug negli ultimi mesi: per esempio, a marzo è stata scoperta un'altra falla del sistema operativo dello smartphone Google che causava il cambiamento improvviso e casuale della suoneria per chiamate e messaggi.

Fortunatamente, comunque, esiste un sistema di risoluzione temporaneo del bug, che consiste nel disattivare i permessi di utilizzo della fotocamera da parte dell'app Google Messaggi nelle impostazioni dello smartphone. In questo modo dovrebbe essere scongiurato ogni problema di battery drain del telefono, ma al contempo sarà impossibile scattare e inviare fotografie direttamente dall'app di messaggistica di Big G.

Dopo le numerose segnalazioni degli utenti, sembra che Google abbia preso in mano la situazione: il Communication Manager dell'azienda, Scott Westover, ha infatti spiegato che un fix sarebbe in arrivo, e che addirittura il suo rollout sarebbe iniziato nelle ultime ore. Ovviamente, visto che il problema riguarda l'app Messaggi, non sarà necessario aggiornare il sistema operativo di Pixel 6, ma semplicemente il software "incriminato".