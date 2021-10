Google Pixel 6 si compra su abbonamento: un insider svela Pixel Pass

L'uscita dei nuovi smartphone Google è ormai imminente, poiché l'evento di lancio di Pixel 6 è programmato per il 19 ottobre alle ore 19:00 italiane. Tuttavia, secondo il giornalista specializzato in tecnologia M. Brandon Lee, le modalità di acquisto dello smartphone saranno diverse rispetto al passato.

In particolare, Lee parla di un piano mensile chiamato Pixel Pass, che permetterà agli utenti di dilazionare l'acquisto di Pixel 6 su più rate, garantendo loro anche alcuni servizi aggiuntivi piuttosto interessanti. Il piano potrebbe rivelarsi efficace per favorire l'acquisto dei dispositivi, soprattutto considerando che i prezzi dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro dovrebbero essere più alti rispetto agli scorsi modelli.

In Pixel Pass dovrebbero trovare spazio diverse altre feature, come una garanzia estesa, Google One, YouTube Music, YouTube Premium e Google Play Pass: il funzionamento dell'abbonamento, dunque, sarà molto simile a quello di Apple One, con la sola differenza che nel caso di Google esso includerà anche lo smartphone.

Secondo Lee, poi, Pixel Pass includerà anche Google Fi, il sistema di navigazione mobile di Google, che permetterà agli utenti di dire addio ai tradizionali provider per le chiamate, gli SMS e la connessione a internet fuori casa.



Non sappiamo ancora se Pixel Pass sarà disponibile in tutto il mondo o se sarà limitato agli Stati Uniti: probabilmente, per avere un'idea più chiara a riguardo, dovremo aspettare l'evento di lancio di Google Pixel 6, che si terrà 19 ottobre.