Google Pixel 6: dalla Germania trapelano prezzi, promozioni di lancio e data

Sono passati pochi giorni dal leak sulla data di lancio di Google Pixel 6, ed il cerchio intorno alla nuova serie di smartphone targata Google. Direttamente dalla Germania, infatti, arrivano le prime indicazioni su prezzi e promozioni di lancio della nuova serie. Il rivenditore tedesco Saturn, infatti, potrebbe aver svelato la fascia di prezzo.

A quanto pare, infatti, il Pixel 6 in Germania sarà venduto a 649 Euro, ma non è tutto: coloro che lo preordineranno da Saturn, infatti, riceveranno in regalo le cuffie Bose Headphones 700, che hanno un valore commerciale di 279,99 Euro.

Nessuna informazione sul Pixel 6 Pro, ma secondo vari siti se il Pixel 6 verrà venduto a tale prezzo, il modello top di gamma partirà da 899 Euro. Chiaramente si tratta di prezzi rivolti al mercato tedesco, che però non dovrebbero discostarsi di molto da quelli italiani visto che provengono appunto da un mercato europeo.

Negli Stati Uniti il prezzo potrebbe arrivare a 1099 Dollari, che qualora dovesse essere confermato lo metterebbe in diretta concorrenza con iPhone 13 e 13 Pro Max, rispettivamente.

Sempre nell'immagine trapelata in rete, inoltre, si legge che Google avrebbe confermato che il Pixel 6 sarà annunciato il 19 Ottobre, ma non sono presenti informazioni sulla data di spedizione. La promozione però scade il 27 Ottobre, una settimana dopo il presunto debutto.

Alcune indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, hanno confermato che il Pixel 6 avrà un software per la fotocamera ottimizzato.