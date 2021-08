Google Pixel 6, ci sono nuovi indizi sulla fotocamera: sensore Samsung da 50 MP?

A inizio agosto Google ha ufficializzato i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro con SoC proprietario Google Tensor, ma allora le informazioni rilasciate riguardavano principalmente il modulo proprietario Titan M2 e le potenzialità di IA e machine learning nello smartphone. Ora, però, ci sono indizi interessanti per quanto riguarda la fotocamera principale.

Come riportato da SamMobile, infatti, l’ultimo aggiornamento di Google Camera su Android 12 Beta 4 alla versione 8.3.252 nel codice ha chiari riferimenti alla sigla P21, usata per identificare proprio gli smartphone Pixel 6, collocati vicino alla sigla GN1, famosa in quanto si riferisce alla fotocamera ISOCELL GN1 prodotta dal colosso sudcoreano Samsung.

Di conseguenza, si può intuire come Pixel 6 e Pixel 6 Pro molto probabilmente utilizzeranno il sensore per fotocamera ISOCELL GN1 da 50 MP di Samsung come lente principale: si tratta di un sensore da 1/1,31 pollici con pixel da 1,2 µm, supporto alla registrazione di video 8K, HDR migliorato con tecnologia Tetra HDR e registrazione anche di video slow-motion fino a 400 fps a risoluzione 1080p.

Ma non finisce qui: altri riferimenti parlano della dotazione del modem 5G Exynos 5123 sempre di casa Samsung, già visto in dotazione alle serie Galaxy S20 e Galaxy Note 20: costruito su processo produttivo a 7 nanometri, offre una velocità di download massima fino a 7,35 Gbps su reti mmWave 5G e 5,1 Gbps su reti 5G sub-6GHz.

Insomma, sulla carta Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro si preannunciano come smartphone decisamente interessanti, soprattutto per quanto riguarda la presenza del chipset proprietario prodotto in collaborazione con Samsung. Sarà in grado di soddisfare, se non addirittura superare, le aspettative dell’utenza? Staremo a vedere.

Nel mentre si discute anche della quantità di update che riceveranno: le indiscrezioni di mercato parlavano infatti del supporto per 5 anni di aggiornamenti Android, fino ad Android 17.