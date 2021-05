Google Pixel 6: John Prosser fa trapelare l'atipico design in un video

I leak in campo smartphone sono sempre particolarmente attivi, anche mesi prima dell'uscita di un determinato prodotto. D'altronde, gli appassionati hanno sempre "fame" di novità. Non sorprende, dunque, che online ci siano già le prime indiscrezioni "serie" su Google Pixel 6.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nel corso delle ultime ore sono emersi online alcuni presunti render relativi ai prossimi dispositivi di BigG. La fonte delle immagini che potete vedere a corredo della notizia è il solito leaker John Prosser, che ha fatto trapelare il materiale mediante un video pubblicato sul canale YouTube FRONT PAGE TECH.

Dando un'occhiata ai render fatti emergere da Prosser, il design del modulo fotocamere posteriore attira particolarmente l'attenzione. Infatti, lo smartphone dispone di un "look" atipico per quel che riguarda la backcover: sembra che Google abbia deciso di abbandonare il posizionamento dei sensori in alto a sinistra, visto su Pixel 5, in favore di una zona "rialzata" che ospita la fotocamera e il flash LED.

Tra l'altro, quest'ultima va anche a "spezzare" la colorazione, dato che è nera e presenta in alto un'area arancione o Gold, che mira a rendere tutto più "vivace". In ogni caso, su Pixel 6 ci sono due lenti fotografiche, mentre nella variante Pro ce ne sono tre.

Troviamo poi un sensore di impronte digitali in-display, nonché un foro per la fotocamera posto in alto al centro. Insomma, il 2021 potrebbe risultare un anno interessante per la gamma, considerando anche il possibile arrivo di un chip proprietario. L'annuncio del prodotto dovrebbe avvenire a ottobre, magari insieme a Pixel Watch, quindi per il momento è ancora presto per sbilanciarsi. Ricordiamo infatti che per ora non c'è nulla di ufficiale: sono tutte indiscrezioni.

In ogni caso, bisognerà vedere anche se Google porterà Pixel 6 in Italia. Infatti, ricordiamo che recentemente è stato confermato che Pixel 5a non arriverà da noi.