Google Pixel 6 si mostra in nuovi render e nelle specifiche tecniche

Google Pixel 6 torna a essere protagonista di nuove indiscrezioni da parte dei tipster del settore. Dopo i primi video diffusi da Jon Prosser per rivelare il design e alcune feature in esclusiva, ora è OnLeaks a diffondere ulteriori dettagli relativamente a come sarà, in particolare qualche informazione tecnica sul display.

I render li potete trovare sia in calce all’articolo che in copertina e mostrano chiaramente un cambio radicale nell’aspetto, almeno della variante Google Pixel 6 Pro: al momento si vocifera la presenza di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con cornici molto strette, parte inferiore dalle dimensioni leggermente maggiori e notch punch-hole centrale per ospitare la singola fotocamera anteriore. Non dovrebbe mancare pure il sensore di impronte digitali in-display.

Spostandoci sul retro, invece, troviamo un comparto fotocamera ben separato rispetto al resto della scocca non più con quello che ormai era il “tipico” modulo quadrato dagli angoli tondeggianti. Qui si parla di una fascia in rilievo dal colore nero, la quale ospita un trio di fotocamere (principale più ampia, sensore ultra grandangolare e terza lente con zoom periscopico, per la prima volta nella serie Pixel). Si segnalano, infine, dimensioni pari a 163,9 x 75,8 x 8,9 mm e spessore fino a 11,5 mm contando il rilievo della fotocamera; lato funzionalità, invece, due altoparlanti stereo e il supporto alla ricarica wireless.

Al momento non è noto nulla riguardo i tagli di memoria e il motore sotto al cofano, sebbene si sia parlato già del possibile debutto del chip proprietario “Whitechapel” su cui il colosso di Mountain View starebbe lavorando già da parecchio tempo, presumibilmente sviluppato assieme a Samsung a partire da un chip Exynos octa-core prodotto a 5 nanometri. Essendo solo voci, però, consigliamo di prenderle cum grano salis.

Nel mentre si parla anche del primo smartphone Pixel pieghevole, ora soprannominato “Passport” in seguito al leak di alcuni dettagli grazie ad Android 12 Beta 1.