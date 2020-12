Google Pixel 6 potrebbe nascondere la fotocamera sotto il display

Negli ultimi anni abbiamo assistito ai tentativi più disparati di nascondere la camera frontale, dalle lievi asimmetrie della famiglia Xiaomi Mi Mix alle tecnologie di Oppo con la camera pop-up di Find X, ma la vera sfida del momento è senza dubbio quella di riuscire a nasconderla del tutto sotto al pannello, cercando di non perdere qualità.

Nonostante l'enorme successo di ZTE Axon 20, il primo smartphone al mondo con under-display camera non ha colpito gli esperti del settore per via di una resa decisamente sottotono e una fotocamera tutt'altro che invisibile.

Apprendiamo quindi con piacere la notizia che anche Google starebbe lavorando al suo prossimo Pixel con l'obiettivo di nascondere la camera frontale, secondo un brevetto depositato dal colosso di Mountain View. Il nuovo prototipo di Google Pixel 6 sembra non mostrare alcun foro o notch, ma soltanto un piccolo alloggiamento per altoparlante e sensori, benché tale feature non venga menzionata nella descrizione.

Mentre la corsa a questa nuova soluzione è in pienissimo svolgimento, con Xiaomi, Oppo e Samsung in testa e in procinto di presentare le loro tecnologie, non possiamo far altro che sperare che la concorrenza di Google porti ad alzare l'asticella della qualità di questa nuova implementazione.

Nell'attesa di ulteriori dettagli, ci permettiamo di stuzzicarvi con il video dell'under-display camera di Xiaomi.

Photo Credits: PATENTLYAPPLE