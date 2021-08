Google Pixel 6 non avrà il caricabatterie in confezione: arriva la conferma

La presentazione di Google Pixel 5A non è l’unica novità data dal colosso di Mountain View nel corso delle ultime ore. Assieme al nuovo smartphone, infatti, la società ha confermato che la prossima gamma ammiraglia Google Pixel 6 non avrà il caricabatterie nella confezione e il modello Pixel 5A sarà l’ultimo a ottenerlo gratuitamente.

Questa scelta è già stata adottata nel corso degli ultimi anni da aziende come Apple e Samsung, le quali hanno promosso questa decisione come doverosa per motivi ambientali e non solo: oltre alla riduzione dei rifiuti elettronici, infatti, la mancata inclusione del caricabatterie nella confezione di vendita contribuisce alla riduzione dei costi di distribuzione per le aziende stesse. Di conseguenza, gli utenti interessati ad acquistare i modelli senza caricatore in dotazione dovranno affidarsi all’acquisto separato o all’utilizzo di quelli già usati per altri smartphone.

La notizia ha ovviamente scosso non solo l’utenza stessa, come già capitato nel caso dell’annuncio shock da parte di Samsung, Xiaomi ed Apple su tutti, ma anche la critica, in quanto tale provvedimento impedisce di sfruttare al massimo la tecnologia di ricarica rapida garantita sugli smartphone d’ultima generazione, dato il mancato supporto di alti wattaggi da parte di molti caricabatterie venduti da terze parti.

Su tutti, però, il giornalista e tipster Max Weinbach ha proposto un piano interessante: l’offerta di un caricabatterie gratuito nella confezione a parte, come opzione di acquisto per tutti i clienti che vogliono aggiudicarsi Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro. Eventualmente, altra possibilità proposta da altri utenti online potrebbe essere l’applicazione di uno sconto sul dispositivo in caso di rimozione volontaria del caricabatterie da parte dell’acquirente. Un’idea molto semplice, ma adatta sia alle esigenze dell’azienda che a quelle dei clienti stessi.

Intanto continuano a diffondersi indiscrezioni sul comparto tecnico di Google Pixel 6, in particolare sulla fotocamera Samsung da 50 MP possibilmente in dotazione.