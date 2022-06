Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro in forte sconto: risparmio fino a 120 euro

Mentre emergono rumor su Google Pixel 7, l'azienda di Mountain View ha deciso di lanciare sconti sui suoi attuali smartphone. Sono infatti state avviate offerte su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, dispositivi che non finiscono spesso al centro di sconti.

I due smartphone con processore proprietario Tensor vengono infatti proposti a prezzo ridotto mediante il portale ufficiale del Google Store. Partendo da Google Pixel 6, quest'ultimo generalmente verrebbe venduto a un costo pari a 649 euro. Adesso, invece, il dispositivo viene proposto a 559 euro. Si possono dunque risparmiare 90 euro su Google Pixel 6.

Per quel che concerne, invece, Google Pixel 6 Pro, quest'ultimo viene adesso venduto a un prezzo di 779 euro sul Google Store. Stando a quanto si può leggere su questo sito Web, solitamente lo smartphone verrebbe venduto a un costo pari a 899 euro. È dunque in questo caso che si può ottenere il risparmio più elevato, in quanto lo sconto su Google Pixel 6 Pro è di 120 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi stava tenendo d'occhio da tempo i modelli Google. Per il resto, se volete approfondire il mercato dei dispositivi mobili in generale, potreste voler dare un'occhiata al nostro speciale sui migliori smartphone Android top di gamma.