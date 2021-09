Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: un leak conferma i rumor degli scorsi giorni!

I nuovi smartphone di Google, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, potrebbero essere tra i dispositivi Android più interessanti dell'anno se le loro caratteristiche fossero davvero quelle emerse dai numerosi leak che circolano online. Tra le informazioni trapelate in rete ve ne sarebbero alcune particolarmente affidabili condivise di recente da XDA-Developers.

Il rumor di XDA-Developers è interessante perché si basa su una fonte che dichiara di avere tra le mani un Pixel 6 Pro, e che ha confermato molti dei recenti leak relativi allo smartphone. Ad esempio, viene ribadito che il device presenterà un display con refresh rate a 120 Hz, mentre la RAM di Pixel 6 Pro sarà da ben 12 GB.

Il telefono godrà della ricerca wireless, e la sua fotocamera si baserà su tre sensori diversi, ovvero una lente Samsung GN1 da 50 MP, una ultra-wide Sony IMX386 da 12 MP e una Sony IMX586 da 48 MP. Infine, sembrano essere confermati anche la presenza del Wi-Fi 6E e il lettore di impronte digitali in-screen. Tra le feature rumoreggiate ma che non faranno ritorno, invece, troviamo Active Edge, che non troverà spazio su Pixel 6 Pro dopo essere stata implementata in altri modelli della linea.

La scheda tecnica di Pixel 6 Pixel 6 Pro sembra ormai ben delineata: manca invece la data di lancio dei due telefoni, anche se secondo dei rumor Pixel 6 potrebbe uscire verso fine settembre. Se volete dare un'occhiata ai nuovi smartphone di Google, invece, vi consigliamo di guardare il breve trailer di Pixel 6 diffuso negli scorsi giorni da Google.