Google Pixel 6 ha una possibile data di lancio: precederà iPhone 13?

Dati ufficiali in merito alla gamma Google Pixel 6 attualmente ce ne sono pochi: oltre alla dotazione del processore proprietario Google Tensor, infatti, la società di Sundar Pichai ha rivelato ben poco al pubblico. Grazie agli informatori di Weibo, però, ora sappiamo la possibile data di lancio di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Stando a quanto segnalato da Panda is bald, tipster cinese già noto per numerosi leak precedenti in buona parte confermati successivamente, settembre sarà un mese veramente importante per il mercato globale degli smartphone: giusto per fare alcuni nomi, il 6 settembre dovrebbe essere la giornata di presentazione di RedMagic 6s Pro, a cui seguiranno Google Pixel 6 il 13 settembre assieme a ColorOS 12; Apple il 15 settembre assieme a Xiaomi Mi 11T (di cui è già confermato l’evento) e Huawei Nova 9 il 29 settembre.

Per quanto riguarda Pixel 6 nello specifico, la data riportata non sarebbe nemmeno così improbabile in quanto il predecessore Google Pixel 5 venne lanciato il 30 settembre. Big G potrebbe avere deciso di giocare d’anticipo rispetto alla Mela e a Xiaomi, oppure potrebbe avere deciso di anticipare la presentazione per rispondere a Samsung: la compagnia sudcoreana sembra avere in programma la presentazione di Galaxy S21 FE per l’8 settembre 2021, altro smartphone collocato nella fascia medio-alta che potrebbe scuotere il mercato dei dispositivi mobili.

Ovviamente queste sono semplici indiscrezioni e per questo avvisiamo i lettori di prenderle con le pinze, ma ciò che resta praticamente certo è che il tra poco inizierà ufficialmente la stagione dei grandi reveal e gli appassionati del mondo tech non potranno fare altro che gioire di questo.

Altro dettaglio ufficiale in merito a Google Pixel 6 riguarda la sua commercializzazione senza caricabatterie in confezione.