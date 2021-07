Google Pixel 6 Pro si mostra nella sua prima foto dal vivo: confermato il design?

Google Pixel 6 continua a essere al centro delle indiscrezioni del mercato smartphone: dopo il leak delle specifiche tecniche sia del modello base che della variante Pro, nelle ultime ore in rete è apparsa una fotografia dal vivo che mostra il dispositivo mobile nella sua forma insolita, confermando il design dei render.

Grazie a Techdroider e MyDrivers ora abbiamo la fotografia che potete vedere anche in calce all’articolo, relativa nello specifico al Google Pixel 6 Pro. Il design non convenzionale sembra confermato, con display dai bordi curvi, cornici sottili e dotato di notch punch-hole in alto al centro; sul retro dallo stile bicolore, invece, appare il classico logo della Big G, mentre il comparto fotocamera su modulo orizzontale offre una tripla fotocamera (di cui possibilmente un periscopio zoom) e il classico flash LED.

Se avete seguito la vicenda relativa alla serie di smartphone top di gamma Google Pixel 6 tramite il nostro sito, saprete dunque che il dispositivo nella fotografia è davvero simile ai primi render CAD diffusi in rete ancora lo scorso maggio, di cui potete vedere un esempio in copertina all’articolo. Ovviamente non c’è alcuna conferma da parte del colosso di Mountain View relativamente all’autenticità di queste immagini, dunque non ci resta che attendere la presentazione ufficiale attesa per ottobre 2021 per sapere ogni dettaglio, sia lato design che per quanto concerne la scheda tecnica.

A proposito di smartphone Pixel, di recente abbiamo visto il caso di un utente che ha comprato un Google Pixel 4a con software dell’FBI installato.