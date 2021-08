Google Pixel 6, e se il processore Google Tensor fosse un Exynos? La curiosa teoria

Ci siamo lasciati alle spalle non pochi interrogativi sul misterioso SoC Google Tensor che animerà i prossimi smartphone della gamma Pixel. Fra tutti, abbiamo finalmente appreso quale potrebbe essere il produttore designato da Google per il chip a 5 nanometri.

Se da un lato abbiamo appurato che molto probabilmente la produzione sarà affidata a Samsung, una curiosa teoria sta però scatenando non poca curiosità.

Secondo quanto emerso, e potrebbe essere una notizia di notevole rilievo se confermata, il SoC Google Tensor potrebbe essere un processore Exynos sotto mentite spoglie. Un chip proprietario su cui Samsung, sempre stando a questa teoria, avrebbe lavorato per più di un anno. Il nome di questo processore sarebbe Exynos 9855 e indovinate quale sarebbe il suo nome in codice? Whitechapel.

Ai più attenti si sarà già illuminata la lampadina: Whitechapel è anche il nome interno di Google Tensor. Questo SoC Exynos sarebbe stato a lungo in fase di sviluppo, contemporaneamente con l'Exynos 9925 equipaggiato con grafica AMD RDNA2, che arriverà sul mercato con il nome commerciale di Exynos 2200.

Quest'interessante ipotesi però non si ferma qui. Scavando ancora di più nel barile dei progetti Samsung, viene fuori che il chip Exynos 2100 del Samsung Galaxy S21 era internamente conosciuto come Exynos 9840. Vien da sé che il succitato Exynos 9855 sarebbe notevolmente più vicino a quest'ultimo in termini generazionali rispetto al chip sviluppato in collaborazione con AMD. Oltretutto, anche l'Exynos 2100 è basato su nodo a 5 nanometri.

Come già suggerito in altre occasioni, l'obiettivo di Google è chiaro. Anche se tutte queste teorie dovessero rivelarsi veritiere, lo scopo dei dispositivi della gamma Pixel è sempre stato quello di fornire la migliore esperienza Android possibile, non di primeggiare nei benchmark.