Altri bug per Google Pixel 6: questa volta non funzionano bussola e rotazione automatica

Continua l’epopea degli sviluppatori Google alla ricerca di una quadra per la gamma di smartphone Pixel 6. Dopo il bug che causava perdita di segnale intermittente, ora gli utenti hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti con accelerometro, giroscopio e bussola. Che succede?

Le segnalazioni sul forum del Supporto Google sono giunte tra il 18 dicembre e queste ultime ore, specialmente dagli utenti che hanno già scaricato il Feature Drop rilasciato a metà dicembre. Tale patch dal peso di 200 megabyte riuscì a risolvere il suddetto problema con il segnale telefonico e migliorò al contempo la qualità di fotocamera, audio Bluetooth e sensore di impronte digitali.

La situazione, tuttavia, è tutt’altro che rose e fiori: “Circa una o due volte al giorno l'accelerometro/giroscopio smette di funzionare. Ciò significa che la rotazione automatica e altre funzionalità non funzionano anche se abilitate. Spegnere e riaccendere il telefono risolve il problema, ma ciò succede almeno una volta al giorno”, ha segnalato un utente al supporto Google. Nei commenti, altri possessori di Google Pixel 6 hanno confermato lo stesso problema e, tra factory reset e altri tentativi “caserecci” di risolvere il tutto, non è stata individuata una soluzione definitiva.

Ciò che risulta ben chiaro è comunque la presenza di questo bug soltanto su Pixel 6 e 6 Pro; in altre parole, non si tratta di un disguido diffuso su Android 12 come nei casi precedenti. Allo stato attuale non è noto quando il gigante di Mountain View fornirà la patch risolutiva.

Intanto Google ha confermato la sua assenza fisica al CES 2022, al quale parteciperà soltanto con showroom virtuali.