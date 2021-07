Google Pixel 6 riceverà ben 5 anni di aggiornamenti: arriverà ad Android 17?

La gamma di smartphone Google Pixel 6 recentemente si è mostrata nella prima foto dal vivo della variante Pro, ma ora ci sono altri piccoli dettagli interessanti diffusi dai tipster del settore. Nello specifico, si parla del supporto software che potrebbe durare per addirittura cinque anni, potenzialmente arrivando fino ad Android 17.

Stando a quanto riportato da Jon Prosser di FrontPageTech, la prossima serie di dispositivi mobili del colosso di Mountain View potrebbe superare il rivale sudcoreano Samsung per quanto riguarda il supporto software più lungo, dato che quest’ultimo solitamente garantisce quattro anni su molti dei suoi dispositivi. I cinque anni di aggiornamenti, però, per ora sono solo un’indiscrezione: di conseguenza, si può parlare di patch di sicurezza come di update per il sistema operativo del robottino verde.

Per quanto questi rumor vadano presi sempre con le pinze, si tratta di una potenziale impresa che significherebbe molto per l’ecosistema Android in toto, non solo per quanto riguarda Google ma anche gli altri maggiori produttori: se Big G dovesse iniziare a garantire cinque anni di update, altre aziende potrebbero seguire il suo esempio e adottare una politica simile, optando per un maggiore supporto ai clienti. Oltretutto, in questo modo ci si avvicina molto a iOS in termini di supporto: ciò risulta già un grande punto a favore dei dispositivi Pixel, dove il robottino verde si è sempre trovato “a casa”. Non ci resta, quindi, che attendere eventuali conferme da parte della società statunitense.

Restando nel mondo Google, nel 2021 dovrebbe arrivare anche il primo Pixel pieghevole.