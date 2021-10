Google Pixel 6 riceverà aggiornamenti di sistema fino ad Android 16?

Lo scorso luglio si era discusso della quantità di aggiornamenti che Google Pixel 6 riceverà, indicando a un possibile supporto prolungato lato software per ben 5 anni. Nelle ultime ore, però, si è fatta avanti un’ulteriore indiscrezione sullo stesso tema che abbasserebbe il numero a 4 anni di update Android, dunque fino ad Android 16.

A diffondere in rete questa voce di mercato è stato il tipster Snoopy Tech tramite Twitter dove, come potete vedere anche in fondo alla notizia, egli ha scritto quanto segue: “Google Pixel 6 riceverà 4 aggiornamenti di sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza”. Senza dilungarsi in altri dettagli, l’informatore ha quindi rilanciato la possibilità che il colosso di Mountain View riservi particolari attenzioni alla prossima gamma di smartphone flagship.

Considerando che Android 12 è l'ultimo major update del robottino verde che Google Pixel 3 e versioni successive riceveranno a breve, si parla quindi di un supporto lato sistema operativo fino ad Android 16. Purtroppo, però, allo stato attuale queste sono solo indiscrezioni che vanno prese con le pinze. Non ci resta che attendere la possibile conferma durante l’evento di lancio di Google Pixel 6 del 19 ottobre, ovvero tra appena 5 giorni.

A proposito di conferme riguardo gli smartphone di Big G, a settembre i cartelloni pubblicitari ufficiali hanno confermato che Google Pixel 6 e 6 Pro avranno due design differenti.