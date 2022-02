Google Pixel 6: se si ripara lo schermo non funziona sensore impronte, aumentano report

Continuano ancora i grattacapi per Google Pixel 6: dopo i problemi con il Wi-Fi dovuti dalla patch di febbraio, l’ultimo smartphone top di gamma di Big G è al centro delle discussioni dell’utenza per un numero crescente di segnalazioni relative a malfunzionamenti del sensore di impronte digitali in caso di riparazioni dello schermo.

Grazie allo youtuber Louis Rossmann, titolare di un centro riparazioni per dispositivi elettronici, abbiamo accesso a una serie di test e report relativi alla sostituzione del display di Google Pixel 6 in seguito alla loro rottura. In tale caso, infatti, risulta necessario eseguire uno strumento di calibrazione per il sensore di impronte digitali che, tuttavia, mostra chiaramente problemi nell’individuazione del sensore stesso al fine di svolgere tale compito. In altre parole, in seguito al cambio display diventa impossibile utilizzare lo scanner di impronte digitali.

A peggiorare la situazione non è soltanto l’assenza di una soluzione al problema, ma anche il fatto che esso si verifica anche con i riparatori approvati dalla stessa Google. Allo stato attuale non è perfettamente chiaro il numero di persone vittime di questo problema, ma esso sembra aumentare gradualmente con il passare del tempo, complice l’approdo di Google Pixel 6 in Italia e in altri Paesi oltre agli Stati Uniti.

