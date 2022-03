Google Pixel 6, ci risiamo: anche l'aggiornamento di marzo ha un bug

La storia degli aggiornamenti di Google Pixel 6 è decisamente travagliata: dopo che l'update di Pixel 6 di febbraio "rompeva" il Wi-Fi, Google ha promesso immediatamente un fix, che è stato lanciato pochi giorni fa con il "feature drop" di marzo. Purtroppo, però, pare che anche il nuovo aggiornamento di Pixel 6 abbia un bug.

L'aggiornamento di marzo per Pixel 6 è stato rilasciato meno di una settimana fa e, come molti utenti si aspettavano, risolve il malfunzionamento del Wi-Fi sugli smartphone flagship di Big G. Tuttavia, il "feature drop" ha causato problemi agli smartphone Pixel più antiquati, come Pixel 5 e Pixel 3, inibendo la possibilità di effettuare pagamenti contactless con il telefono.

Fortunatamente, Pixel 6 ha evitato il blocco dei pagamenti contactless, ma è caduto vittima di un altro bug, ovvero un repentino abbassamento dell'intensità delle vibrazioni del telefono in caso di ricezione di una notifica. Come riporta The Verge, dopo l'ultimo update rilasciato da Google le notifiche continuano a funzionare normalmente e vengono mostrate correttamente a schermo, ma sono accompagnate da vibrazioni meno intense del previsto, che rendono difficile per gli utenti percepire l'arrivo di un nuovo messaggio o di una mail.

Pare che il problema non si risolva nemmeno aggiustando le impostazioni delle vibrazioni del telefono, mentre un post su Reddit (disponibile in calce) spiega che il bug era già noto agli utenti di una delle versioni beta di Android 12.1. Secondo alcuni, dunque, Big G non avrebbe risolto un bug noto, finendo per implementarlo nella versione definitiva del suo aggiornamento di Android per Pixel 6.

Non è chiaro comunque se quello causato dal nuovo "feature drop" sia un bug o una scelta deliberata di Google, che peraltro alcuni utenti sembrano persino apprezzare per la riduzione del "fastidio" delle notifiche. In ogni caso, è possibile che maggiori spiegazioni o un fix per il problema vengano rilasciati nei prossimi giorni.