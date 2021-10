Google Pixel 6 si svela nel primo video unboxing prima del lancio di domani

La gamma di smartphone Google Pixel 6 verrà presentata domani, martedì 19 ottobre 2021, ma come è già accaduto in diverse occasioni in rete appaiono novità dell’ultimo minuto. Solitamente si tratta di render e specifiche tecniche; in questo caso, invece, si tratta addirittura del primo unboxing al mondo di Pixel 6.

A pubblicarlo su Twitter è stato l’utente dal nome Cristian Dimboiu, il quale ha effettuato le riprese originali tramite il social network cinese TikTok. Come potete vedere in calce a questa notizia, il video mostra chiaramente la confezione del Google Pixel 6 vanilla come dovrebbe giungere in Europa. Questo modello specifico è proposto nel colore Sorta Seafoam e offre 128 GB di spazio di archiviazione; nella confezione di vendita troviamo il cavo USB-C e quello che sembra essere un adattatore per trasferimento dati, assieme a vari documenti e una cover per proteggere il display. La grande mancanza, comunque preannunciata dal colosso statunitense stesso, è il caricabatterie.

Il video dura appena 20 secondi, giusto il necessario per mostrare al pubblico di tutto il mondo cosa ci dobbiamo aspettare in caso di acquisto di Google Pixel 6. Gli occhi sono dunque puntati tutti all’evento di presentazione di domani, occasione in cui sapremo ogni singolo dettaglio riguardante il dispositivo mobile top di gamma di Big G, dal SoC proprietario Google Tensor a prezzi e disponibilità.

Altre voci di mercato diffuse nei giorni precedenti parlavano anche di 4 anni di aggiornamenti di sistema per Pixel 6, ovvero major update fino ad Android 16. Con ogni probabilità, la società ne parlerà nel dettaglio domani.