Google Pixel 6: trapela per la prima volta il prezzo dei nuovi smartphone, e che prezzo!

La gamma di smartphone Google Pixel 6 continua a essere protagonista di una lunga serie di rumor di mercato, essendo il suo lancio vociferato per il 19 ottobre 2021 e dunque ormai imminente. Grazie ai tipster del settore smartphone, finalmente abbiamo un possibile prezzo ufficiale che potrebbe sorprendere il pubblico.

Grazie a Brandon Lee di This is Tech Today, il quale ha pubblicato recentemente un video dedicato (che trovate in calce all’articolo come fonte), abbiamo infatti dettagli ulteriori su Google Pixel 6 e 6 Pro. Stando alle fonti da lui contattate, Google Pixel 6 sarà venduto in Europa a 649 Euro, mentre Google Pixel 6 Pro dovrebbe debuttare a 899 Euro.

Si tratta di prezzi particolarmente sorprendenti principalmente per due motivi: innanzitutto, il Pixel 6 base risulta avere un costo retail superiore di appena 20 Dollari rispetto al predecessore Google Pixel 5, nonostante la dotazione del primo processore proprietario Google Tensor e, possibilmente, di novità tecniche da non sottovalutare.

Secondo motivo, ma non meno importante, riguarda la concorrenza proposta da Apple: l’iPhone 13 base costa 939 Euro, ovvero presumibilmente 290 Euro in più rispetto al rivale Google Pixel 6 base. Considerate le specifiche tecniche al momento rumoreggiate dai fan Google e non solo, il nuovo smartphone ammiraglia di Big G potrebbe proporsi sul mercato con un rapporto qualità-prezzo decisamente accattivante. Tuttavia, trattandosi di indiscrezioni al momento resta un “motivo dubbio”, seppur comunque interessante.

In precedenza abbiamo parlato anche del software fotocamera ottimizzato su Pixel 6, elemento che dovrebbe dare ulteriore prestigio agli ultimi smartphone del colosso di Mountain View.