Google Pixel 6a: altro che 60Hz, sviluppatore sblocca strano limite refresh rate

Nella nostra recensione di Google Pixel 6a abbiamo sottolineato una delle differenze più importanti rispetto al medio-gamma rivale del 2022 Nothing phone (1): lo schermo a 60Hz. Ebbene, uno sviluppatore è riuscito a portarlo a 90Hz sbloccando i limiti del pannello posti dal produttore.

Avete capito bene: secondo quanto mostrato dallo sviluppatore Nathan, noto anche come TheLunarixus su Twitter, l’entry-level dell’ultima serie Pixel ha in realtà un pannello OLED non da solamente 60Hz, bensì da 120Hz con possibilità di operare a un massimo di 90Hz. Con la sua diagonale di 6,1 pollici, lo schermo avrebbe potuto beneficiare di una frequenza di aggiornamento più elevata rispetto quella garantita da Google.

Eppure, il team della Grande G sembra avere avuto le sue ragioni per imporre questo blocco. Qualcuno nei commenti parla di una differenza forzata dal produttore per evidenziare la differenza tra il più economico Pixel 6a e i più costosi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i quali dispongono rispettivamente di un pannello da 90Hz e da 120Hz. Altri, invece, danno il beneficio del dubbio e parlano di problemi di compatibilità o timori per il consumo eccessivo di batteria considerato che il Pixel 6a si ferma a 4.410 mAh contro i 4.600 circa del Pixel 6 e i 5.000 del Pixel 6 Pro. Nathan ha richiesto all’azienda di Mountain View delle spiegazioni ufficiali, ma ancora non ha ottenuto risposta.

