Google Pixel 6a arriva anche in Italia: svelati prezzo e scheda tecnica

Si è concluso da poco l'evento Google I/O 2022, che ha visto l'annuncio di miriadi di novità. Tra queste, si è fatto notare anche il reveal dello smartphone Google Pixel 6a. Nella splendida cornice dello Shoreline Amphitheater si è chiaramente fatto riferimento al prezzo USA, ma ora possiamo confermarvi che lo smartphone arriverà anche in Italia.

Infatti, sul sito Web nostrano del Google Store è comparsa la pagina dedicata al prodotto. Da quest'ultima, tra l'altro, possiamo finalmente apprendere qual è la scheda tecnica completa di Google Pixel 6a, dato che durante l'evento si era solamente fatto un rapido accenno ai componenti. In questo contesto, ad affiancare il processore proprietario Google Tensor ci sono 6GB di RAM LPDDR5 e 128GB di memoria interna UFS 3.1.

Troviamo poi uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), supporto all'HDR, protezione Corning Gorilla Glass 3, aspect ratio 20:9 e refresh rate "standard" di 60 Hz, una doppia fotocamera posteriore da 12,2MP (f/1.7, Dual Pixel) + 12MP (f/2.2, ultra-wide, 114 gradi), una fotocamera frontale da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4.410 mAh. Le colorazioni disponibili sono quelle Verde salvia, Grigio antracite e Grigio chiaro, mentre le dimensioni dello smartphone sono pari a 152,2 x 71,8 x 8,9mm, per un peso di 178 grammi. A livello di connettività, non manca il supporto a 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Se volete approfondire ulteriormente la questione, potete fare riferimento alla pagina della scheda tecnica di Google Pixel 6a.

Arrivando a prezzo e disponibilità, lo smartphone approderà sul mercato italiano nell'estate 2022 a un prezzo di 459 euro (molto simile ai 449 dollari annunciati durante il keynote). Per il resto, da notare il fatto che nella confezione di vendita non ci sarà il caricabatterie, ma non mancherà un cavo USB Type-C/USB Type-C.



Al netto di questo, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla pagina del Google Store relativa a Pixel 7 Pro e Pixel 7, in cui potete trovare maggiori dettagli anche su altri prodotti. Ad esempio, da quest'ultima apprendiamo che gli auricolari Pixel Buds Pro in Italia costeranno 219 euro. Per chi non avesse seguito la questione, dovete sapere che Google ha già svelato Pixel 7, 7 Pro, Buds Pro, Watch e Tablet.